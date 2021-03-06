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Американська компанія планує відкрити орбітальний готель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 бер, 2021 08:07
Пропонуємо до обговорення:
Каліфорнійський стартап Orbital Assembly Corporation оголосив про плани збудувати перший у світі космічний готель, який розташують на орбіті Землі.
Дивися повний текст Американська компанія планує відкрити орбітальний готель у 2027 році (фото, відео)
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Додано: Чет 11 бер, 2021 08:07
Ну ролик создать это не то же самое, что все это реализовать
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