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Tesla будує в Техасі потужну
систему зберігання енергії

Tesla будує в Техасі потужну систему зберігання енергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 08:21

Tesla будує в Техасі потужну систему зберігання енергії

Пропонуємо до обговорення:
Переїхавши в Техас і зіткнувшись минулого місяця з тривалим відключенням електрики через несподівані снігопадів і морозів, Ілон Маск вирішив застрахуватися від повторення ситуації. І тепер компанія Tesla будує систему зберігання енергії мінімум на 100 МВт в місті Анґлтон.

Дивися повний текст Tesla будує в Техасі потужну систему зберігання енергії.
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 08:21

Що 100 МВт, а який час?
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