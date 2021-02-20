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Tesla будує в Техасі потужну систему зберігання енергії
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Додано: Чет 11 бер, 2021 08:21
Пропонуємо до обговорення:
Переїхавши в Техас і зіткнувшись минулого місяця з тривалим відключенням електрики через несподівані снігопадів і морозів, Ілон Маск вирішив застрахуватися від повторення ситуації. І тепер компанія Tesla будує систему зберігання енергії мінімум на 100 МВт в місті Анґлтон.
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Додано: Чет 11 бер, 2021 08:21
Що 100 МВт, а який час?
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