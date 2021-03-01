Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує стрімке зростання світової економіки завдяки вакцинації проти COVID-19.
Дивися повний текст Завдяки вакцинації світ очікує стрімке економічне зростання - ОЕСР.
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Додано: Чет 11 бер, 2021 09:20
Завдяки вакцинації світ очікує стрімке економічне...
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Дивися повний текст Завдяки вакцинації світ очікує стрімке економічне зростання - ОЕСР.
Додано: Чет 11 бер, 2021 09:20
Завдяки Зезиденту та команді младоригів Україні цей пост не світить, бо вакцинацію вже провалили. Хоча тупі совки додали свій внесок
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