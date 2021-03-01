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Завдяки вакцинації світ
очікує стрімке економічне...

Завдяки вакцинації світ очікує стрімке економічне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 09:20

Завдяки вакцинації світ очікує стрімке економічне...

Пропонуємо до обговорення:
Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує стрімке зростання світової економіки завдяки вакцинації проти COVID-19.

Дивися повний текст Завдяки вакцинації світ очікує стрімке економічне зростання - ОЕСР.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 09:20

Завдяки Зезиденту та команді младоригів Україні цей пост не світить, бо вакцинацію вже провалили. Хоча тупі совки додали свій внесок
ztbbig
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