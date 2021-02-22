Цього року обсяги продажів у цьому сегменті трохи зменшились: 5,9 тисячі машин у січні та 6,5 тис. у лютому.
Дивися повний текст ТОП-10 легковиків, які українці обирали у лютому (інфографіка).
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Додано: Чет 11 бер, 2021 09:56
ТОП-10 легковиків, які українці обирали у лютому...
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Дивися повний текст ТОП-10 легковиків, які українці обирали у лютому (інфографіка).
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