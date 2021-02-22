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ТОП-10 легковиків, які
українці обирали у лютому...

ТОП-10 легковиків, які українці обирали у лютому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 09:56

ТОП-10 легковиків, які українці обирали у лютому...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року обсяги продажів у цьому сегменті трохи зменшились: 5,9 тисячі машин у січні та 6,5 тис. у лютому.

Дивися повний текст ТОП-10 легковиків, які українці обирали у лютому (інфографіка).
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