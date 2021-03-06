Вартість квартир у новобудовах Києва залежить від розташування будинку, в тому числі і щодо станції метро.
Дивися повний текст Скільки коштують квартири в новобудовах Києва біля станцій метро (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 бер, 2021 10:52
Скільки коштують квартири в новобудовах Києва біля...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштують квартири в новобудовах Києва біля станцій метро (інфографіка).
Додано: Чет 11 бер, 2021 10:52
цены выросли до небес, еще немного парастем, но с такой экономикой потом камнем вниз
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|