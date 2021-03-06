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Скільки коштують квартири в
новобудовах Києва біля...

Скільки коштують квартири в новобудовах Києва біля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 10:52

Скільки коштують квартири в новобудовах Києва біля...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість квартир у новобудовах Києва залежить від розташування будинку, в тому числі і щодо станції метро.

Дивися повний текст Скільки коштують квартири в новобудовах Києва біля станцій метро (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 10:52

цены выросли до небес, еще немного парастем, но с такой экономикой потом камнем вниз
spekulant
 
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