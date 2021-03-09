|
|
Де в Україні платять найвищі зарплати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 бер, 2021 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики проаналізували заробітні плати у лютому 2021 року в регіонах України.
Дивися повний текст Де в Україні платять найвищі зарплати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92906
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 бер, 2021 14:13
почему в статье упоминаются какие-то "рубли"?
-
andreywesta
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 29.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 бер, 2021 14:31
andreywesta що Ви маєте на увазі?
З повагою,
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2412
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1329 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 бер, 2021 14:33
Ірина_ в статье были указаны рубли вместо гривень)
-
andreywesta
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 29.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hilgurt
і 11 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|82
|4157
|
|
|43
|2788
|
|
|2
|171
|
Сер 10 бер, 2021 22:54
ruvex