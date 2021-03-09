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Де в Україні платять
найвищі зарплати

Де в Україні платять найвищі зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 14:13

Де в Україні платять найвищі зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики проаналізували заробітні плати у лютому 2021 року в регіонах України.

Дивися повний текст Де в Україні платять найвищі зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 14:13

почему в статье упоминаются какие-то "рубли"?
andreywesta
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 14:31

andreywesta що Ви маєте на увазі?

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 14:33

Ірина_ в статье были указаны рубли вместо гривень)
andreywesta
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