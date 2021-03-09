RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко хоче скаржитися в
КСУ через несправедливий...

Кличко хоче скаржитися в КСУ через несправедливий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 17:19

Кличко хоче скаржитися в КСУ через несправедливий...

Пропонуємо до обговорення:
Київ у 2020 році спрямував до Держбюджету 562 млрд гривень зібраних податків. А місту при цьому залишили тільки 49 млрд грн.

Дивися повний текст Кличко хоче скаржитися в КСУ через несправедливий розподіл видатків на Київ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 17:19

правильно Виталя а то на Киев совсем денег не дают, всё на переферию уходит
велвел
 
Повідомлень: 25
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На українців почали брати кредити через популярні месенджери
R2 » Сер 10 бер, 2021 15:12
9 1225
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 бер, 2021 14:28
vitaliy_berdinskikh
Швейцарці відмовилися від цифрової ідентифікації через...
R2 » Сер 10 бер, 2021 08:29
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 бер, 2021 08:29
p_a_l
МОЗ оштрафує «Лекхім» через недотримання термінів...
R2 » Вів 09 бер, 2021 18:08
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 бер, 2021 18:09
arheops

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.