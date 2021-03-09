Київ у 2020 році спрямував до Держбюджету 562 млрд гривень зібраних податків. А місту при цьому залишили тільки 49 млрд грн.
Дивися повний текст Кличко хоче скаржитися в КСУ через несправедливий розподіл видатків на Київ.
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Додано: Чет 11 бер, 2021 17:19
Кличко хоче скаржитися в КСУ через несправедливий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко хоче скаржитися в КСУ через несправедливий розподіл видатків на Київ.
Додано: Чет 11 бер, 2021 17:19
правильно Виталя а то на Киев совсем денег не дают, всё на переферию уходит
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