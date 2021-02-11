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Запрацював оновлений Реєстр корупціонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 бер, 2021 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).
Дивися повний текст Запрацював оновлений Реєстр корупціонерів
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Додано: Чет 11 бер, 2021 17:25
НАСМЕШИЛИ, обновили говорят его продолжать и продолжать, до бесконечности, для приличия кинули бы ссылку
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велвел
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