RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Запрацював оновлений
Реєстр корупціонерів

Запрацював оновлений Реєстр корупціонерів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 17:25

Запрацював оновлений Реєстр корупціонерів

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Дивися повний текст Запрацював оновлений Реєстр корупціонерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 17:25

НАСМЕШИЛИ, обновили говорят его продолжать и продолжать, до бесконечности, для приличия кинули бы ссылку
велвел
 
Повідомлень: 25
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У січні реєстр корупціонерів поповнили майже 477 осіб
R2 » Сер 17 лют, 2021 17:35
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лют, 2021 16:13
raisaarosenko12
Запрацював державний портал із питань вакцинації в Україні
R2 » Сер 17 лют, 2021 18:26
2 115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лют, 2021 21:24
Джон
Єдиний реєстр боржників: хто в чорному списку та що...
R2 » Чет 11 лют, 2021 20:02
6 1337
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лют, 2021 16:47
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.