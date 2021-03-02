Є два варіанти.
Дивися повний текст Що робити, якщо встановили бойлер, а платіжки за гарячу воду продовжують надходити - поради Київводоканалу.
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Додано: Чет 11 бер, 2021 19:03
Що робити, якщо встановили бойлер, а платіжки за гарячу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо встановили бойлер, а платіжки за гарячу воду продовжують надходити - поради Київводоканалу.
Додано: Чет 11 бер, 2021 19:03
По моему они гнут палку
Необходимо будет предоставить следующие документы:
1. акт установки бойлера, составленный исполнителем услуги по поставке горячей воды с указанием показаний счетчика горячей воды;
Это как понимать? Я могу бойлер и сам поставить, руки из нужного места растут. Кому то при установке бойлеров акты выдавали или мастер сказать сумму сколько нужно ему заплатить за работу. И зачем им показания счетчика при установке указывать. По моему на идиотов рассчитано.
2. копию уведомления на оплату с указанием показаний средства учета горячей воды, за которые произведена оплата.
У них в базе есть показания кубатуры воды за которую была оплата. Нельзя со счетчиками сравнить?
Это не так делается. Вызывается мастер по проверке счетчиков, тыкается ему в нос договор, паспорт. Он переписывает циферки со счетчика и автоматом все решают без всяких актов и последних квитанций. Я такую процедуру уже проделывал.
Также их не волнует, в больнице ты или на войну забрали или еще что с тобой случилось. На тебя абсолютно пофиг. Не внес показания, получи патриот от государсва подлянку и гордись что ты украинец с поднятым носом но на коленях. Очень паскудно жить там где ще не вмерла.
Додано: Чет 11 бер, 2021 19:08
Re: Що робити, якщо встановили бойлер, а платіжки за гарячу.
В каких городах осталась горячая вода ?!
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