Що робити, якщо встановили бойлер, а платіжки за гарячу...

Додано: Чет 11 бер, 2021 19:03

По моему они гнут палку



Необходимо будет предоставить следующие документы:



1. акт установки бойлера, составленный исполнителем услуги по поставке горячей воды с указанием показаний счетчика горячей воды;



Это как понимать? Я могу бойлер и сам поставить, руки из нужного места растут. Кому то при установке бойлеров акты выдавали или мастер сказать сумму сколько нужно ему заплатить за работу. И зачем им показания счетчика при установке указывать. По моему на идиотов рассчитано.



2. копию уведомления на оплату с указанием показаний средства учета горячей воды, за которые произведена оплата.



У них в базе есть показания кубатуры воды за которую была оплата. Нельзя со счетчиками сравнить?



Это не так делается. Вызывается мастер по проверке счетчиков, тыкается ему в нос договор, паспорт. Он переписывает циферки со счетчика и автоматом все решают без всяких актов и последних квитанций. Я такую процедуру уже проделывал.



Также их не волнует, в больнице ты или на войну забрали или еще что с тобой случилось. На тебя абсолютно пофиг. Не внес показания, получи патриот от государсва подлянку и гордись что ты украинец с поднятым носом но на коленях. Очень паскудно жить там где ще не вмерла.