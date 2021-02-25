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НБУ нагадав банкам про фінмоніторинг
політично значущих осіб

НБУ нагадав банкам про фінмоніторинг політично значущих осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 19:18

НБУ нагадав банкам про фінмоніторинг політично значущих осіб

Пропонуємо до обговорення:
Банкам не потрібно вимагати документи, що підтверджують джерела статків національних політично значущих осіб.

Дивися повний текст НБУ нагадав банкам про фінмоніторинг політично значущих осіб.
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