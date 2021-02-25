Банкам не потрібно вимагати документи, що підтверджують джерела статків національних політично значущих осіб.
Дивися повний текст НБУ нагадав банкам про фінмоніторинг політично значущих осіб.
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Додано: Чет 11 бер, 2021 19:18
НБУ нагадав банкам про фінмоніторинг політично значущих осіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ нагадав банкам про фінмоніторинг політично значущих осіб.
Додано: Чет 11 бер, 2021 19:19
Одержання хабарів, по суті, не є незрозумілою операцією, тому банкам слід бути поблажливішими.
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