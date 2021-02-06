СБУ викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через велику мережу АЗС на території України.
Дивися повний текст Викрито масштабну схему з паливом - СБУ.
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Додано: Чет 11 бер, 2021 20:30
Викрито масштабну схему з паливом - СБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Викрито масштабну схему з паливом - СБУ.
Додано: Чет 11 бер, 2021 20:30
ну а почему вы не указываете какая именно компания ? уже шум вовсю идет по сети -это Гласко медведчуковское
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