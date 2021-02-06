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Викрито масштабну
схему з паливом - СБУ

Викрито масштабну схему з паливом - СБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 20:30

Викрито масштабну схему з паливом - СБУ

Пропонуємо до обговорення:
СБУ викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через велику мережу АЗС на території України.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 20:30

ну а почему вы не указываете какая именно компания ? уже шум вовсю идет по сети -это Гласко медведчуковское
ruslan42212
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