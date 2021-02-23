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Мотор Січ повернуть у
власність держави — Данилов

Мотор Січ повернуть у власність держави — Данилов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 20:31

Мотор Січ повернуть у власність держави — Данилов

Пропонуємо до обговорення:
Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Мотор Січ буде повернута в державну власність найближчим часом «законним і конституційним способом».

Дивися повний текст Мотор Січ повернуть у власність держави — Данилов.
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 20:31

Ну тогда не мешает вернуть в руки государства Криворожсталь, ГоКи, Укртелеком и дальше по списку... время собирать камни пришло раз закончилось время их разбрасывать
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