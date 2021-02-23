Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Мотор Січ буде повернута в державну власність найближчим часом «законним і конституційним способом».
Дивися повний текст Мотор Січ повернуть у власність держави — Данилов.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 бер, 2021 20:31
Мотор Січ повернуть у власність держави — Данилов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мотор Січ повернуть у власність держави — Данилов.
Додано: Чет 11 бер, 2021 20:31
Ну тогда не мешает вернуть в руки государства Криворожсталь, ГоКи, Укртелеком и дальше по списку... время собирать камни пришло раз закончилось время их разбрасывать
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|