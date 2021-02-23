Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст Банки збільшили вдвічі видачу іпотечних кредитів: де беруть найбільше (інфографіка).
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Додано: Чет 11 бер, 2021 20:32
Банки збільшили вдвічі видачу іпотечних кредитів: де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки збільшили вдвічі видачу іпотечних кредитів: де беруть найбільше (інфографіка).
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