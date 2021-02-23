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Банки збільшили вдвічі видачу
іпотечних кредитів: де...

Банки збільшили вдвічі видачу іпотечних кредитів: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 20:32

Банки збільшили вдвічі видачу іпотечних кредитів: де...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

Дивися повний текст Банки збільшили вдвічі видачу іпотечних кредитів: де беруть найбільше (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 20:32

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ruslan42212
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