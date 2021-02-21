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За три роки в Україні хочуть
оцифрувати всі держпослуги

За три роки в Україні хочуть оцифрувати всі держпослуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 21:32

За три роки в Україні хочуть оцифрувати всі держпослуги

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації планує за три роки, до 2023 року, оцифрувати всі державні послуги.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 21:33

Мы хотим за три года, ... оцифровать все услуги, которые есть в государстве”, – сказал он.
А потом придет что то типа вируса "Пети" и пипец котенку, ... то есть государству....Интересно что запоет Минцифры если массово запустят квантовые компьютеры в производство? Ведь все что есть сейчас алгоритмы шифрования для них это как белке орешек раскусить....Будут переводить ВСЮ систему на технологию квантовой криптографии ? Но на это не хватит всех бюджетов лет за сто вперед , с учетом распродажи всего что есть у этих умников...
Джон
 
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