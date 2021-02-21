Міністерство цифрової трансформації планує за три роки, до 2023 року, оцифрувати всі державні послуги.
Дивися повний текст За три роки в Україні хочуть оцифрувати всі держпослуги.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 бер, 2021 21:32
За три роки в Україні хочуть оцифрувати всі держпослуги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За три роки в Україні хочуть оцифрувати всі держпослуги.
Додано: Чет 11 бер, 2021 21:33
Мы хотим за три года, ... оцифровать все услуги, которые есть в государстве”, – сказал он.
А потом придет что то типа вируса "Пети" и пипец котенку, ... то есть государству....Интересно что запоет Минцифры если массово запустят квантовые компьютеры в производство? Ведь все что есть сейчас алгоритмы шифрования для них это как белке орешек раскусить....Будут переводить ВСЮ систему на технологию квантовой криптографии ? Но на это не хватит всех бюджетов лет за сто вперед , с учетом распродажи всего что есть у этих умников...
|