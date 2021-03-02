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Укрзалізниця у 2020 році на чверть збільшила збитки від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 бер, 2021 22:36
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця у 2020 році збільшила збитки від пасажирських перевезень до 8,7 млрд грн, що на 26% більше у порівнянні з попереднім роком.
Дивися повний текст Укрзалізниця у 2020 році на чверть збільшила збитки від пасажирських перевезень
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