RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
США з 2014 року надали Україні
допомоги на $4,5 мільярда

США з 2014 року надали Україні допомоги на $4,5 мільярда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 02:48

США з 2014 року надали Україні допомоги на $4,5 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Христина Квін заявила, що США з 2014 року надали Україні допомогу на суму 4,5 мільярда доларів.

Дивися повний текст США з 2014 року надали Україні допомоги на $4,5 мільярда.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92915
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Навіщо в Україні потрібна «нульова» декларація - думка... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 03 бер, 2021 14:05
44 2884
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 бер, 2021 21:40
Джон
За три роки в Україні хочуть оцифрувати всі держпослуги
R2 » Чет 11 бер, 2021 21:32
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 бер, 2021 21:33
Джон
В Україні поширюють фальшиві гроші, які неможливо розпізнати 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 21 лют, 2021 21:39
30 2604
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 бер, 2021 19:49
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.