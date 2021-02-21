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США з 2014 року надали Україні допомоги на $4,5 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 бер, 2021 02:48
Пропонуємо до обговорення:
Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Христина Квін заявила, що США з 2014 року надали Україні допомогу на суму 4,5 мільярда доларів.
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