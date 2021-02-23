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Податок на житло доведеться
заплатити: що загрожує...

Податок на житло доведеться заплатити: що загрожує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 07:08

Податок на житло доведеться заплатити: що загрожує...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям прийде термін платити податок на житло.

Дивися повний текст Податок на житло доведеться заплатити: що загрожує неплатникам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 07:08

новость из разряда "скоро придет весна, а за ней - лето"

лучше б по делу написали, например, заглянуть в кабинеты - там полным ходом начислено и кой-чего списано по короновирусу,
такие вещи как штрафы отражаются не сразу а через время и т.п.
cohan
 
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