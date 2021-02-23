Українцям прийде термін платити податок на житло.
Дивися повний текст Податок на житло доведеться заплатити: що загрожує неплатникам.
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 07:08
Податок на житло доведеться заплатити: що загрожує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на житло доведеться заплатити: що загрожує неплатникам.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 07:08
новость из разряда "скоро придет весна, а за ней - лето"
лучше б по делу написали, например, заглянуть в кабинеты - там полным ходом начислено и кой-чего списано по короновирусу,
такие вещи как штрафы отражаются не сразу а через время и т.п.
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