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Іпотека під 7% і лізинг
під 5%: у чому різниця

Іпотека під 7% і лізинг під 5%: у чому різниця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:19

Іпотека під 7% і лізинг під 5%: у чому різниця

Пропонуємо до обговорення:
Нові програми доступного житла - іпотека під 7% і лізинг під 5% - діятимуть паралельно.

Дивися повний текст Іпотека під 7% і лізинг під 5%: у чому різниця.
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