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Субсидію можна отримати на
орендоване житло - Лазебна

Субсидію можна отримати на орендоване житло - Лазебна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:23

Субсидію можна отримати на орендоване житло - Лазебна

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіді міністр соціальної політики Марина Лазебная.

Дивися повний текст Субсидію можна отримати на орендоване житло - Лазебна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:23

Цікаво, є в Україні хоч один орендар, що отримує субсидію?
0mage0
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