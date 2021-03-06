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«Енергоатом» завершил 2020
рік із чистим збитком 4,8...

«Енергоатом» завершил 2020 рік із чистим збитком 4,8...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:25

«Енергоатом» завершил 2020 рік із чистим збитком 4,8...

Пропонуємо до обговорення:
За повний 2020 рік Національна атомна компанія "Енергоатом" відзвітувала про чисті збитки на суму 4,8 мільярда гривень. За власним фінансовим планом компанія мала закінчити рік із прибутком у сумі 1,6 мільярд гривень.

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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:25

Якийсь маразм.
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