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«Енергоатом» завершил 2020 рік із чистим збитком 4,8...
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:25
Пропонуємо до обговорення:
За повний 2020 рік Національна атомна компанія "Енергоатом" відзвітувала про чисті збитки на суму 4,8 мільярда гривень. За власним фінансовим планом компанія мала закінчити рік із прибутком у сумі 1,6 мільярд гривень.
Дивися повний текст «Енергоатом» завершил 2020 рік із чистим збитком 4,8 мільярда
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:25
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