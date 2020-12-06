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Чесність і антифрод-системи:
як МФО борються за клієнта...

Чесність і антифрод-системи: як МФО борються за клієнта...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:32

Чесність і антифрод-системи: як МФО борються за клієнта...

Пропонуємо до обговорення:
Ми запитали у представників ринку небанківського кредитування, що вони сьогодні можуть запропонувати українцю і за допомогою чого ведуть боротьбу за свого клієнта.

Дивися повний текст Чесність і антифрод-системи: як МФО борються за клієнта в 2021.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:32

Черти и чертенки решили себе конкурс провести. Кто главный кровопийца )))
v_shulgin
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