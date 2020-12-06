Ми запитали у представників ринку небанківського кредитування, що вони сьогодні можуть запропонувати українцю і за допомогою чого ведуть боротьбу за свого клієнта.
Дивися повний текст Чесність і антифрод-системи: як МФО борються за клієнта в 2021.
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:32
Чесність і антифрод-системи: як МФО борються за клієнта...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чесність і антифрод-системи: як МФО борються за клієнта в 2021.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:32
Черти и чертенки решили себе конкурс провести. Кто главный кровопийца )))
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