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Укравтодор підписав меморандум щодо будівництва першого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 бер, 2021 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Держагентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 11 березня підписало меморандум із компанією "Автомагістраль-Південь" про будівництво сучасного автобану Краковець – Броди – Рівне.
Дивися повний текст Укравтодор підписав меморандум щодо будівництва першого в Україні автобану
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 11:25
а Київ-Бориспіль чим поганий автобан як перший?
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oleg2018
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:00
За него бабок нельзя срубить. А тот будет с нуля и с платным проездом
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ALexxxS
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