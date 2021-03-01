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Укравтодор підписав меморандум
щодо будівництва першого...

Укравтодор підписав меморандум щодо будівництва першого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 11:25

Укравтодор підписав меморандум щодо будівництва першого...

Пропонуємо до обговорення:
Держагентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 11 березня підписало меморандум із компанією "Автомагістраль-Південь" про будівництво сучасного автобану Краковець – Броди – Рівне.

Дивися повний текст Укравтодор підписав меморандум щодо будівництва першого в Україні автобану.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 11:25

а Київ-Бориспіль чим поганий автобан як перший?
oleg2018
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:00

За него бабок нельзя срубить. А тот будет с нуля и с платным проездом
ALexxxS
 
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