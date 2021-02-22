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Від «плану порятунку» Байдена
на $1,9 трильйона виграє...

Від «плану порятунку» Байдена на $1,9 трильйона виграє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 11:28

Від «плану порятунку» Байдена на $1,9 трильйона виграє...

Пропонуємо до обговорення:
Закон США про виділення $1,9 трильйона на стимулювання національної економіки в період пандемії допоможе глобальному економічному зростанню й відновленню, від чого виграє більшість країн.

Дивися повний текст Від «плану порятунку» Байдена на $1,9 трильйона виграє більшість країн — МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 11:29

"Что же касается глобальной экономики, то, по его словам, «большинство стран должны получить выгоду от усиленного спроса США» как на сырье и товары, так и на импорт услуг. «Следовательно, это поможет глобальному росту и восстановлению», — резюмировал Райс."
четко,просто и понятно.
они напечатают еще кучу фантиков,а все остальные
будут их обслуживать за эти бумажки.
действительно,выиграют все.
Tabak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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