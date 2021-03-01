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Китай відреагував на рішення
Києва щодо Мотор Січі

Китай відреагував на рішення Києва щодо Мотор Січі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:29

Китай відреагував на рішення Києва щодо Мотор Січі

Пропонуємо до обговорення:
МЗС Китаю в п'ятницю, 12 березня, прокоментувало намір влади України націоналізувати підприємство Мотор Січ, акціями якого володіють китайські інвестори.

Дивися повний текст Китай відреагував на рішення Києва щодо Мотор Січі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:29

...скорее всего, китайцам предложат компенсации в виде льготных покупок с/х земли, либо в сфере энергетики...
maestro71
 
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