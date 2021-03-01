МЗС Китаю в п'ятницю, 12 березня, прокоментувало намір влади України націоналізувати підприємство Мотор Січ, акціями якого володіють китайські інвестори.
Дивися повний текст Китай відреагував на рішення Києва щодо Мотор Січі.
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:29
Китай відреагував на рішення Києва щодо Мотор Січі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай відреагував на рішення Києва щодо Мотор Січі.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:29
...скорее всего, китайцам предложат компенсации в виде льготных покупок с/х земли, либо в сфере энергетики...
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