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Apple витратить понад € 1
млрд на створення нового...

Apple витратить понад € 1 млрд на створення нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:51

Apple витратить понад € 1 млрд на створення нового...

Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо про те, що компанія Apple має намір витратити понад € 1 млрд на створення нового Європейського центру розробки мікросхем в Мюнхені, Німеччина.

Дивися повний текст Apple витратить понад € 1 млрд на створення нового центру розробки мікросхем у Німеччині.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:51

Так уже таких микросхем от других производителей хватает и разработанных даже.
Хуавей всех обеспечит если нужно.
blueiceua
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