|
|
|
Apple витратить понад € 1 млрд на створення нового...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:51
Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо про те, що компанія Apple має намір витратити понад € 1 млрд на створення нового Європейського центру розробки мікросхем в Мюнхені, Німеччина.
Дивися повний текст Apple витратить понад € 1 млрд на створення нового центру розробки мікросхем у Німеччині
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92925
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:51
Так уже таких микросхем от других производителей хватает и разработанных даже.
Хуавей всех обеспечит если нужно.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 918
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|