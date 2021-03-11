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Газ через кілька тижнів
продаватимуть українцям за...

Газ через кілька тижнів продаватимуть українцям за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 14:56

Газ через кілька тижнів продаватимуть українцям за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Нафтогазу.

Дивися повний текст Газ через кілька тижнів продаватимуть українцям за ринковими тарифами – \"Нафтогаз\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 14:56

Звучит как угроза :)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 15:04

Какие могут быть "рыночные тарифы" , если нет рынка как такового, от слова "совсем"😡 Мародёрство и "рынок газа" - слова синонимы, открытый грабёж.
finuser382
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