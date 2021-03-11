Про це йдеться на сайті Нафтогазу.
Дивися повний текст Газ через кілька тижнів продаватимуть українцям за ринковими тарифами – \"Нафтогаз\".
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 14:56
Газ через кілька тижнів продаватимуть українцям за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ через кілька тижнів продаватимуть українцям за ринковими тарифами – \"Нафтогаз\".
Додано: П'ят 12 бер, 2021 15:04
Какие могут быть "рыночные тарифы" , если нет рынка как такового, от слова "совсем"😡 Мародёрство и "рынок газа" - слова синонимы, открытый грабёж.
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