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Міський суд Праги почав
банкрутство Czech Airlines

Міський суд Праги почав банкрутство Czech Airlines
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 15:13

Міський суд Праги почав банкрутство Czech Airlines

Пропонуємо до обговорення:
Міський суд Праги 10 березня розпочав процес банкрутства Czech Airlines, який ініціювала сама авіакомпанія 26 лютого.

Дивися повний текст Міський суд Праги почав банкрутство Czech Airlines.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 15:13

Вся Чехия стоит, платят работникам 80% зп, денег хватит до мая
jyldyrym1
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