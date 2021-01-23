Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) повернеться до України в квітні.
Дивися повний текст МВФ назвав ключову умову надання траншу Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 бер, 2021 16:09
МВФ назвав ключову умову надання траншу Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ назвав ключову умову надання траншу Україні.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|