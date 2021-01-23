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МВФ назвав ключову умову
надання траншу Україні

МВФ назвав ключову умову надання траншу Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 16:09

МВФ назвав ключову умову надання траншу Україні

Пропонуємо до обговорення:
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) повернеться до України в квітні.

Дивися повний текст МВФ назвав ключову умову надання траншу Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 16:09

незалежнысть полягаэ у залежності від МВФ
vitaliygoodlife
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