Про це повідомили в адміністрації ТОВ "Обуховтранс".
Дивися повний текст У приміських маршрутках Києва подорожчав проїзд.
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:01
У приміських маршрутках Києва подорожчав проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У приміських маршрутках Києва подорожчав проїзд.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:38
от 2 человек дешевле на своём авто, пробок будет больше.
верю в евро... по 1,4, верю в комерц. недвижимость
мин курс гривны в 2021 - 24,хх/$ в 2022 - 21,хх/$ следующий президент Кличко.
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