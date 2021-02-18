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У приміських маршрутках
Києва подорожчав проїзд

У приміських маршрутках Києва подорожчав проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:01

У приміських маршрутках Києва подорожчав проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в адміністрації ТОВ "Обуховтранс".

Дивися повний текст У приміських маршрутках Києва подорожчав проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:01

С такими ценами будет дешевле вообще не ездить на работу
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:38

  blueiceua написав:С такими ценами будет дешевле вообще не ездить на работу

от 2 человек дешевле на своём авто, пробок будет больше.
верю в евро... по 1,4, верю в комерц. недвижимость
мин курс гривны в 2021 - 24,хх/$ в 2022 - 21,хх/$ следующий президент Кличко.
vitaliian
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