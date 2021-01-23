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Україна розпочала 2021
рік з падіння економіки

Україна розпочала 2021 рік з падіння економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:13

Україна розпочала 2021 рік з падіння економіки

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Дивися повний текст Україна розпочала 2021 рік з падіння економіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:13

Правильние было бы написать "продолжила падение"
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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