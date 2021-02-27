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Мінімальна зарплата лікаря - думка Степанова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:31
Пропонуємо до обговорення:
Немає жодного аргументу, який би змусив мене припинити боротися за підвищення заробітної плати для медиків.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата лікаря - думка Степанова
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:31
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