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Мінімальна зарплата
лікаря - думка Степанова

Мінімальна зарплата лікаря - думка Степанова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:31

Мінімальна зарплата лікаря - думка Степанова

Пропонуємо до обговорення:
Немає жодного аргументу, який би змусив мене припинити боротися за підвищення заробітної плати для медиків.

Дивися повний текст Мінімальна зарплата лікаря - думка Степанова.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 18:31

За чей счет банкет?
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