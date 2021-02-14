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Українські вчені запатентували
унікальний надчутливий...

Українські вчені запатентували унікальний надчутливий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 23:51

Українські вчені запатентували унікальний надчутливий...

Пропонуємо до обговорення:
Українські вчені компанії “Діапроф-Мед” запатентували свій надчутливий ІФА-тест на антиген коронавірусу в біологічному матеріалі дихальних шляхів.

Дивися повний текст Українські вчені запатентували унікальний надчутливий тест на COVID-19.
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