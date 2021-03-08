Інколи у житті трапляються ситуації, коли фінансові установи вимагають повернути гроші, які людина ніби то взяла.
Дивися повний текст Що робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 бер, 2021 08:41
Що робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я.
Додано: Суб 13 бер, 2021 08:50
Re: Що робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я
и как это доказать? тут деньги подделывают не отличишь, им подделать документ или вашу подпись раз плюнуть. Должна быть обязательная фото и видеофиксация всех имущественно финансовых операций. Фейс подделать сложнее хотя двойника тоже можно найти)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|