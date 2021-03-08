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Що робити, якщо шахрай взяв
онлайн-кредит на ваше ім’я

Що робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 08:41

Що робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я

Пропонуємо до обговорення:
Інколи у житті трапляються ситуації, коли фінансові установи вимагають повернути гроші, які людина ніби то взяла.

Дивися повний текст Що робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я.
R2
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chitatel
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 08:50

Re: Що робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я

В ході розгляду справи необхідно буде надати докази, що договір ви не укладали, про його існування не знали, на вебсайті МФО не реєструвались
и как это доказать? тут деньги подделывают не отличишь, им подделать документ или вашу подпись раз плюнуть. Должна быть обязательная фото и видеофиксация всех имущественно финансовых операций. Фейс подделать сложнее хотя двойника тоже можно найти)
vitaliian
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