ФОПи, які сплачують ЄСВ мають право на отримання лікарняних та декретних виплат за рахунок Фонду соціального страхування України.
Дивися повний текст Коли ФОП має право на лікарняні.
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Додано: Суб 13 бер, 2021 12:48
Коли ФОП має право на лікарняні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли ФОП має право на лікарняні.
Додано: Суб 13 бер, 2021 12:48
за счет Фонда больничные оплачивают только с шестого дня нетрудоспособности - можно сказать что не выплачиваются вообще.
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