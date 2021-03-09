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Коли ФОП має право
на лікарняні

Коли ФОП має право на лікарняні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 12:48

Коли ФОП має право на лікарняні

Пропонуємо до обговорення:
ФОПи, які сплачують ЄСВ мають право на отримання лікарняних та декретних виплат за рахунок Фонду соціального страхування України.

Дивися повний текст Коли ФОП має право на лікарняні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 12:48

за счет Фонда больничные оплачивают только с шестого дня нетрудоспособности - можно сказать что не выплачиваются вообще.
p_a_l
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