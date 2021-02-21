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93% заробітчан не планують
працювати в Україні — опитування

93% заробітчан не планують працювати в Україні — опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 14:31

93% заробітчан не планують працювати в Україні — опитування

Пропонуємо до обговорення:
Серед українців, які перебувають в пошуку роботи, 63% планують працювати за кордоном або розглядають такий варіант.

Дивися повний текст 93% заробітчан не планують працювати в Україні — опитування.
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