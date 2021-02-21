Серед українців, які перебувають в пошуку роботи, 63% планують працювати за кордоном або розглядають такий варіант.
Дивися повний текст 93% заробітчан не планують працювати в Україні — опитування.
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Додано: Суб 13 бер, 2021 14:31
93% заробітчан не планують працювати в Україні — опитування
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Дивися повний текст 93% заробітчан не планують працювати в Україні — опитування.
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