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Ищу инвестора в сайты SEO , до
500% или ещё больше партнерам

Ищу инвестора в сайты SEO , до 500% или ещё больше партнерам
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 15:19

Ищу инвестора в сайты SEO , до 500% или ещё больше партнерам

Всем привет 🔎 ИЩУ ИНВЕСТОРОВ В ТОП БИЗНЕС НА САЙТАХ В СНГ 500% от ваших вложений за 7 дней.
После реализации никаких действий не требуется. Желательно партнер на постоянной основе.

Со мной вложив 100-300$ можно за пару недель заработать десятки миллионов рублей. Докажу на фактах , пишите в л.с.

Только Харьков ...

Монетизация в 10-100 раз больше вложений , плачу 500% и больше (инд. % ) от вложений ( сроки инвестиций от 7 до 14 дней. ) .
Готов работать по договору официально. Также готов работать при больших вложениях от 300$ с доходом на пополам на постоянной основе , пока вы сами не захотите расторгнуть сотрудничество и разделить созданный бизнес . 💸

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Предоставлю гарантии доходов. И гарантии того что проекты точно не прогорят.
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Управление командой людей , работающих на нашу компанию , приносящих ежедневные доходы от сайтов. 🔝

По всем вопросам пишите в Telegram
t.me/CloudsLLC
Endless
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:11

Re: Ищу инвестора в сайты SEO , до 500% или ещё больше партн

Ти на фінансовому форумі, а не біля під'їзду об'яву наклеїв.
Брєд в кожному реченні.
Ох уж ці мені мільйонери з трущоб, що роблять 300% за 7 днів.

Дай відповідь лише на 1 питання - навіщо тобі інвестиції, якщо ти подвоюєш свій капітал майже щодня?
Rimlyanin1
 
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