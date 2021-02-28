Оренда житла у деяких містах Європи знизилася на 15% через пандемію коронавірусу, яка спричинила відтік туристів.
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Додано: Суб 13 бер, 2021 17:34
Коронакриза: оренда житла у деяких містах Європи впала...
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Дивися повний текст Коронакриза: оренда житла у деяких містах Європи впала на 15%.
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