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Коронакриза: оренда житла у
деяких містах Європи впала...

Коронакриза: оренда житла у деяких містах Європи впала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 17:34

Коронакриза: оренда житла у деяких містах Європи впала...

Пропонуємо до обговорення:
Оренда житла у деяких містах Європи знизилася на 15% через пандемію коронавірусу, яка спричинила відтік туристів.

Дивися повний текст Коронакриза: оренда житла у деяких містах Європи впала на 15%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 17:34

а мы и на цент не сдвинулись, богатейшая страна, ну а шо?
велвел
 
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