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Як змінився рівень зарплат
українців за останній рік —...

Як змінився рівень зарплат українців за останній рік —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 17:40

Як змінився рівень зарплат українців за останній рік —...

Пропонуємо до обговорення:
Серед працевлаштованих останній рік не змінив нічого у фінансовому плані для 34,9% опитаних.

Дивися повний текст Як змінився рівень зарплат українців за останній рік — опитування (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 17:40

меняется только на бумаге в правительстве, а в болоте всё то же самое остаётся
велвел
 
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