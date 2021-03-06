Серед працевлаштованих останній рік не змінив нічого у фінансовому плані для 34,9% опитаних.
Дивися повний текст Як змінився рівень зарплат українців за останній рік — опитування (інфографіка).
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Додано: Суб 13 бер, 2021 17:40
Як змінився рівень зарплат українців за останній рік —...
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Дивися повний текст Як змінився рівень зарплат українців за останній рік — опитування (інфографіка).
Додано: Суб 13 бер, 2021 17:40
меняется только на бумаге в правительстве, а в болоте всё то же самое остаётся
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