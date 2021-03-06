В Україні стрімко скорочується кількість людей, які працюють офіційно.
Дивися повний текст Стало відомо, в якій сфері звільнили найбільше українців в 2020 році.
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Додано: Суб 13 бер, 2021 22:51
Стало відомо, в якій сфері звільнили найбільше українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, в якій сфері звільнили найбільше українців в 2020 році.
Додано: Суб 13 бер, 2021 22:51
Что-то мне подсказывает, что скоро в Украине будут официально работать только госслужащие. Остальные свесят лапки на шею этим дойным коровам.
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