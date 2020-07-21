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Представлено подовжену
Skoda Octavia Pro...

Представлено подовжену Skoda Octavia Pro...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 00:13

Представлено подовжену Skoda Octavia Pro...

Пропонуємо до обговорення:
Уже знайома нам Octavia нового покоління дісталася до Китаю.

Дивися повний текст Представлено ​​подовжену Skoda Octavia Pro (фото).
R2
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