Вартість опалення в житлових будинках столиці зросла в середньому на 2 грн.
Дивися повний текст Суми в платіжках за лютий знову зросли: у «Київтеплоенерго» назвали причину.
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Додано: Нед 14 бер, 2021 01:27
Суми в платіжках за лютий знову зросли: у...
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Дивися повний текст Суми в платіжках за лютий знову зросли: у «Київтеплоенерго» назвали причину.
Додано: Нед 14 бер, 2021 01:28
Дней на 10% меньше, а итоговый тариф на 5% больше... Стоит задуматься где 2.2С зарылись...
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