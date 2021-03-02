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Суми в платіжках за
лютий знову зросли: у...

Суми в платіжках за лютий знову зросли: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 01:27

Суми в платіжках за лютий знову зросли: у...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість опалення в житлових будинках столиці зросла в середньому на 2 грн.

Дивися повний текст Суми в платіжках за лютий знову зросли: у «Київтеплоенерго» назвали причину.
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 01:28

Дней на 10% меньше, а итоговый тариф на 5% больше... Стоит задуматься где 2.2С зарылись...
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