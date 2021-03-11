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Forbes оновив список
найбагатших українців

Forbes оновив список найбагатших українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 10:50

Forbes оновив список найбагатших українців

Пропонуємо до обговорення:
Стан більшості українських мільярдерів значно зросли.

Дивися повний текст Forbes оновив список найбагатших українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 10:50

Минулого разу порошенківська пропаганда влаштувала справжню істерику, доказуючи, що то неправильний Форбс і Порошенко насправді бідний.
unicdima
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