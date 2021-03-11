Стан більшості українських мільярдерів значно зросли.
Дивися повний текст Forbes оновив список найбагатших українців.
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Додано: Нед 14 бер, 2021 10:50
Forbes оновив список найбагатших українців
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Дивися повний текст Forbes оновив список найбагатших українців.
Додано: Нед 14 бер, 2021 10:50
Минулого разу порошенківська пропаганда влаштувала справжню істерику, доказуючи, що то неправильний Форбс і Порошенко насправді бідний.
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