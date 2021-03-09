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Скасовувати чи не скасовувати:
скільки в Україні...

Скасовувати чи не скасовувати: скільки в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 11:02

Скасовувати чи не скасовувати: скільки в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже кілька років не вщухають дискусії про скасування вихідного дня 8 березня.

Дивися повний текст Скасовувати чи не скасовувати: скільки в Україні вихідних у порівнянні з іншими країнами.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 11:02

А де порівняння з іншими країнами?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 12:01

unicdima, хороший вопрос. ))) Опять заголовок не соответствует содержимому статьи. Желтеет финанс...
RomanTik
 
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