В Україні вже кілька років не вщухають дискусії про скасування вихідного дня 8 березня.
Дивися повний текст Скасовувати чи не скасовувати: скільки в Україні вихідних у порівнянні з іншими країнами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 бер, 2021 11:02
Скасовувати чи не скасовувати: скільки в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скасовувати чи не скасовувати: скільки в Україні вихідних у порівнянні з іншими країнами.
Додано: Нед 14 бер, 2021 12:01
unicdima, хороший вопрос. ))) Опять заголовок не соответствует содержимому статьи. Желтеет финанс...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|