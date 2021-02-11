ОСЦПВ, вона ж «автоцивілка» - це форма державного захисту потерпілих при ДТП.
Дивися повний текст Від чого не рятує ОСЦПВ.
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Додано: Нед 14 бер, 2021 14:10
Від чого не рятує ОСЦПВ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від чого не рятує ОСЦПВ.
Додано: Нед 14 бер, 2021 14:10
Тот кто пишет такой бред, пора лечиться.
Самое перое что должно насторожить человнуа, это покупка полиса на дороге, а не бумажный вид написанный от руки.
И еще, сразу оформленный полис проверить по базе МТСБУ не возможно, он должен быть оплачен и подвязан системой. Не пишите бред, люди читают и делают не правильные выводы.
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