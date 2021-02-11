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Від чого не рятує ОСЦПВ

Від чого не рятує ОСЦПВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 14:10

Від чого не рятує ОСЦПВ

Пропонуємо до обговорення:
ОСЦПВ, вона ж «автоцивілка» - це форма державного захисту потерпілих при ДТП.

Дивися повний текст Від чого не рятує ОСЦПВ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 14:10

Тот кто пишет такой бред, пора лечиться.
Самое перое что должно насторожить человнуа, это покупка полиса на дороге, а не бумажный вид написанный от руки.
И еще, сразу оформленный полис проверить по базе МТСБУ не возможно, он должен быть оплачен и подвязан системой. Не пишите бред, люди читают и делают не правильные выводы.
73ls73
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