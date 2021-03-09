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Нацбанк оновив перелік
важливих платіжних систем

Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 16:21

Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні.

Дивися повний текст Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 16:21

Очікував побачити тут НПС "Простір" але так бачу що на неї всім байдуже...
nighthawk5
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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