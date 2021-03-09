Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні.
Дивися повний текст Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем.
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Додано: Нед 14 бер, 2021 16:21
Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк оновив перелік важливих платіжних систем.
Додано: Нед 14 бер, 2021 16:21
Очікував побачити тут НПС "Простір" але так бачу що на неї всім байдуже...
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