Декларуванню підлягають: валютні цінності, цінні папери, рухоме і нерухоме майно; частки (паї) у майні юридичних осіб.
Дивися повний текст Податкова амністія: що потрібно і не потрібно декларувати.
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Додано: Нед 14 бер, 2021 17:35
Податкова амністія: що потрібно і не потрібно декларувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія: що потрібно і не потрібно декларувати.
Додано: Нед 14 бер, 2021 17:35
За гособлигации, купленные в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется заплатить 2,5% их номинальной стоимости.
Это за ОВГЗ речь? Там за каждый пук плати (открытие счёта, зачисление ценных бумаг, абонка) и теперь ещё и 2,5% отдай? И чем они лучше депозитов?
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