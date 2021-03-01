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Податкова амністія: що потрібно
і не потрібно декларувати

Податкова амністія: що потрібно і не потрібно декларувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 17:35

Податкова амністія: що потрібно і не потрібно декларувати

Пропонуємо до обговорення:
Декларуванню підлягають: валютні цінності, цінні папери, рухоме і нерухоме майно; частки (паї) у майні юридичних осіб.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 17:35

За гособлигации, купленные в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется заплатить 2,5% их номинальной стоимости.

Это за ОВГЗ речь? Там за каждый пук плати (открытие счёта, зачисление ценных бумаг, абонка) и теперь ещё и 2,5% отдай? И чем они лучше депозитов?
Sanyok77
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