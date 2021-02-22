RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банк продовжує нараховувати
заборгованість за кредитом:...

Банк продовжує нараховувати заборгованість за кредитом:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 19:12

Банк продовжує нараховувати заборгованість за кредитом:...

Пропонуємо до обговорення:
Як діяти в таких випадках, радить Мін'юст.

Дивися повний текст Банк продовжує нараховувати заборгованість за кредитом: що робити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92939
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 19:15

А може вже пора починати відбирати ліцензії за таке, альо НБУ, не спати, просипаємся, скорочуємо втричі штат і до роботи, досить нахабно прожирати кошти платників податків, пора відробляти.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 330
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Правекс-банк" запропонував своїм клієнтам нову...
R2 » Нед 07 бер, 2021 00:09
2 157
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 бер, 2021 00:28
vitaliy_berdinskikh
Новий рекорд: курс Bitcoin продовжує зростати 1, 2, 3
R2 » Пон 22 лют, 2021 11:02
20 1604
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 18:37
lapay
А-Банк виступив генеральним партнером футбольного клубу...
R2 » П'ят 12 лют, 2021 11:41
3 141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 16:02
ivavictory2107

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31021)
14.03.2021 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.