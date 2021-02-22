Як діяти в таких випадках, радить Мін'юст.
Дивися повний текст Банк продовжує нараховувати заборгованість за кредитом: що робити.
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Додано: Нед 14 бер, 2021 19:12
Банк продовжує нараховувати заборгованість за кредитом:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банк продовжує нараховувати заборгованість за кредитом: що робити.
Додано: Нед 14 бер, 2021 19:15
А може вже пора починати відбирати ліцензії за таке, альо НБУ, не спати, просипаємся, скорочуємо втричі штат і до роботи, досить нахабно прожирати кошти платників податків, пора відробляти.
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