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Розмір зарплат в СНД і в сусідніх
країнах Східної Європи...

Розмір зарплат в СНД і в сусідніх країнах Східної Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 01:46

Розмір зарплат в СНД і в сусідніх країнах Східної Європи...

Пропонуємо до обговорення:
*У Білорусі* середня по країні нарахована, тобто з включеним прибутковим податком, заробітна плата становить близько 500 доларів.

Дивися повний текст Розмір зарплат в СНД і в сусідніх країнах Східної Європи (інфографіка).
R2
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