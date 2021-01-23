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Розмір зарплат в СНД і в сусідніх країнах Східної Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 бер, 2021 01:46
Пропонуємо до обговорення:
*У Білорусі* середня по країні нарахована, тобто з включеним прибутковим податком, заробітна плата становить близько 500 доларів.
Дивися повний текст Розмір зарплат в СНД і в сусідніх країнах Східної Європи (інфографіка)
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