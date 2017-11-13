Про це розповіли в Мін'юсті.
Дивися повний текст Борги з аліментів: чи можна отримати субсидію.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 07:21
Борги з аліментів: чи можна отримати субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги з аліментів: чи можна отримати субсидію.
Додано: Пон 15 бер, 2021 07:21
Добрый день,меня интересует вопрос а как поступят согласна закона Украины если должник элементов является инвалидом второй не рабочей группе,с пенсией 2000гр..если я заплочу элементы я здохну с голода и не смогу не точто платить за квартиру а и не плотить за субсидию.так как пенсия моя меньше прожиточного минимума?подскажите пожалуйста мне ответ что могут применить ко мне?за не уплату элементов?
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